Fuertes vientos provocaron cortes de energía en distintos sectores de la ciudad

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informó que, como consecuencia de los fuertes vientos registrados durante el temporal de las últimas horas, se vio afectado el Alimentador N.º 2, generando interrupciones en el servicio eléctrico en algunos sectores de la ciudad, incluida la zona céntrica.

Desde la entidad señalaron que las cuadrillas se encuentran trabajando intensamente en las líneas dañadas, donde se registraron principalmente árboles caídos y ramas sobre el tendido eléctrico, con el objetivo de restablecer el suministro de manera segura.

Asimismo, se indicó que los trabajos continuarán hasta lograr la normalización total del servicio a la mayor brevedad posible, agradeciendo la comprensión de los asociados ante las inclemencias climáticas. Ante cualquier emergencia, se solicita comunicarse con la Guardia de Redes al 2244 442063.