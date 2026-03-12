Capital Federal
La Justicia abrió una investigación sobre los viajes de Manuel Adorni a Nueva York y Punta del Este
La Procuración de Investigaciones Administrativas revisará el vuelo que hizo junto con su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos y otro a Uruguay.
La Procuración de Investigaciones Administrativas abrió una investigación sobre los viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La Justicia tiene en la mira el que hizo junto con su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos y un vuelo privado a Punta del Este con su familia.
Se investiga la situación patrimonial del jefe de Gabinete, si podía afrontar ese viaje. Se busca averiguar quién y cómo pagó cada viaje.
En las últimas horas se judicializó el hecho, con denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado cercano al kirchnerismo Gregorio Dalbón.
El Gobierno anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad
La Procuración investigará los viajes de Adorni y si en su pesquisa encuentra elementos que ameriten una denuncia judicial, hará su presentación ante la Justicia para que actúe.
El respaldo del Presidente y el Gabinete
En medio de los fuertes cuestionamientos a Manuel Adorni por haber sumado a su esposa a una gira oficial, Javier Milei respaldó a su jefe de Gabinete.
“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian…ÁNIMO Manuel Adorni!!! VLLA, TMAP”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Karina Milei también defendió al jefe de Gabinete. “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”.
Lo propio hizo el ministro del Interior, Diego Santilli: “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”.
Otro que lo respaldó fue el asesor presidencial Santiago Caputo: “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para Adorni”.
“Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”, expresó en redes sociales el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La explicación de Adorni y el pedido de interpelación
“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348, pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, dijo Adorni en diálogo con A24.
Tras lo sucedido, el bloque de Unión por la Patria (UxP), encabezado por Germán Martínez, presentó este jueves un pedido de interpelación e incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el funcionario.
“Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”, dijo Adorni.
