El Gobierno anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad

Luego de ajustar brutalmente al sector de Discapacidad y de negarse a cumplir la ley de emergencia sancionada por el Congreso, el Gobierno anunció que avanzará en el cierre de la Andis.

“Tal como está hasta hoy, dejará de existir la Agencia Nacional de Discapacidad. Será absorbida por el Ministerio de Salud”, sentenció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. De esta forma, la Agencia dejará de ser un organismo descentralizado.

Adorni justificó la decisión en supuestas irregularidades en la asignación de pensiones. Sin embargo, omitió mencionar que la Agencia estuvo en el centro del escándalo de corrupción que sacudió al Gobierno tras la difusión de los audios adjudicados al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, exabogado y amigo del presidente Javier Milei.

En esos audios se hablaba del pago de coimas para la compra de medicamentos y se mencionaba a miembros del gobierno muy cercanos al mandatario, como Eduardo Lule Menem y Karina Milei.

El jefe de Gabinete dijo que el cierre de Andis busca “transparentar al infinito” el sector y “recortar estructura inútil”. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones”, aseguró el funcionario.

“Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”, insistió Adorni.

Sin hablar del escándalo por las coimas, el jefe de Gabinete enumeró presuntas “irregularidades” que existían en la Andis como “personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida,médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios».

La causa ANDIS

Mientras tanto, la causa avanza en Comodoro Py. Recientemente se negó a declarar Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía de Luis Caputo e hija de Miguel Ángel Calvete, presunto jefe de la asociación ilícita denunciada.

En el allanamiento a su casa, el 9 de octubre, la Justicia secuestró casi 700.000 dólares y 19.190.000 pesos, de cuyo origen no se dieron explicaciones.

En la investigación surgieron también sugerentes conversaciones con su padre, acusado de lobista entre las droguerías y la ANDIS, vinculadas a las contrataciones con prestadores. En esas charlas se hablaba de una reunión y Ornella le prometía a su padre que si todo salía bien le compraría “una Lambo, una granja, lo que quieras”.