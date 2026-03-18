Argentina formalizó su retiro de la Organización Mundial de la Salud

El canciller, Pablo Quirno, anunció que Argentina hizo efectivo decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, escribió en su cuenta de X el canciller.

“La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”, escribió el mandatario. Cabe destacar que Argentina continúa siendo parte de la OPS.

La salida de la OMS implica que el país dejaría de participar en los programas, fondos y foros técnicos coordinados por la organización. Según fuentes oficiales, el Gobierno anticipó que buscará acuerdos bilaterales y reforzará mecanismos propios para la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional.

El contexto inmediato de la decisión se vincula con una serie de desacuerdos entre el Ejecutivo argentino y la OMS respecto a las políticas sanitarias, particularmente en temas de pandemia y control de medicamentos. La administración nacional sostiene que la OMS ha adoptado posturas que no representan los intereses de los países miembros de América Latina.

La determinación anunciada por Pablo Quirno implica que Argentina dejará de recibir asistencia técnica, fondos y participación en redes de información epidemiológica de la OMS.