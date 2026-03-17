Capital Federal
Sorpresiva salida en ANSES: Fernando Bearzi presentó su renuncia y asume su segundo, Guillermo Arancibia
Mientras avanzan cambios en la gestión del organismo, Fernando Bearzi presentó su dimisión a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Lo reemplaza su segundo.
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Fernando Bearzi presentó esta tarde su renuncia a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales.
Según se supo de manera extraoficial, como reemplazante de Bearzi fue designado su segundo, Guillermo Arancibia.
Bearzi, de extensa carrera en el mundo de las finanzas, mantiene un estrecho vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y había asumido al frente de ANSeS en febrero de 2025, tras la salida de Mariano de los Heros.
Su antecesor salió, eyectado de la administración libertaria luego de que adelantara los planes del presidente Javier Milei de avanzar con una reforma previsional, algo no figuraba en el cronograma trazado por la Casa Rosada para los próximos meses.
Hasta 2015 fue titular de su propia firma, Bearzi y Asociados, también director en representación de Anses en Edenor en 2016, además de ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020.
También ocupó la presidencia del BICE durante un breve lapso en el inicio del mandato libertario, y fue subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantía Social (FGS) desde marzo.
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