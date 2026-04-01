Capital Federal
El gobienro oficializó la suba de 2,9% para las jubilaciones y AUH: cuánto cobran en abril
El Gobierno nacional oficializó el aumento de 2,9% para abril de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la Anses como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El ajuste se sustenta en la fórmula de movilidad jubilatoria, que sigue la inflación y que fue implementada por el DNU 274/24.
De acuerdo con lo dispuesto, el haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en $380.319,31, mientras que el máximo ascenderá a $2.559.188,80. La actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el Indec, que en su último registro marcó 2,9%.
A estos montos se suma el refuerzo extraordinario que el Ejecutivo confirmó a comienzos de la semana. Con ese bono adicional, la jubilación mínima alcanzará los $450.319,31 en abril.
Además, se definieron las nuevas bases imponibles para aportes y contribuciones: el piso será de $128.091,45 y el tope de $4.162.912,57. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $304.255,45.
Sorpresiva salida en ANSES: Fernando Bearzi presentó su renuncia y asume su segundo, Guillermo Arancibia
Asignaciones familiares
En paralelo, la Anses aplicará un aumento del 2,90% en las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714. El ajuste también impacta en los límites de ingresos del grupo familiar (IGF) y en los rangos para el cobro de los beneficios.
Desde abril, quedarán excluidos quienes registren ingresos individuales superiores a $2.801.551, aun cuando el total del grupo no supere el máximo previsto. Este criterio responde a lo establecido por el Decreto 1667/12.
Los montos por nacimiento, adopción y matrimonio se fijaron en $79.660, $476.268 y $119.275, respectivamente, para ingresos familiares de hasta $5.603.102.
En tanto, la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se ubicarán en $136.666, y la ayuda escolar anual quedó en $55.672 como referencia general, con incrementos en determinadas provincias.
Fuente: Agencia DIB
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras