Capital Federal

ANSES: el aumento por movilidad impactará en jubilaciones y asignaciones desde marzo

La actualización automática responde al IPC de enero, el cual fue de 2,9% y modificará los ingresos de millones de beneficiarios en todo el país.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encamina a un mes determinante por la aplicación de un nuevo aumento automático que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de marzo. La actualización se activará mediante la fórmula de movilidad mensual, que ajusta los haberes en función de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de enero, el cual fue de 2,9%, existirá una nueva suba que volverá a modificar los ingresos de millones de beneficiarios en todo el país. El incremento se aplicará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites, y se verá reflejado directamente en el calendario de pagos de marzo.

Desde la implementación del esquema de movilidad mensual, jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan todos los meses según la evolución del IPC. El objetivo del mecanismo es evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

En febrero, los haberes del sistema previsional se ubicaron en los siguientes niveles:
 Jubilación mínima: $359.254,35Jubilación máxima: $2.417.441,63
Quienes perciben la jubilación mínima y acceden al refuerzo extraordinario alcanzan un ingreso total de $429.219,42. El bono de $70.000 se acredita automáticamente junto con el haber mensual y está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Otros montos vigentes son:

 Prestación Básica Universal (PBU): $164.342,47Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48Pensiones No Contributivas (invalidez y vejez): $251.453,59
Estos valores constituyen la base sobre la cual se calculará el aumento correspondiente a marzo.

El ajuste se aplicará sobre los montos actuales y se depositará en las fechas habituales de cobro. En caso de que el Gobierno decida sostener el bono extraordinario, los jubilados que perciben la mínima podrían ver un incremento adicional en sus ingresos totales luego de la actualización.

Las asignaciones también se ajustarán por la misma fórmula de movilidad. En febrero, los valores vigentes son:
 Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42
Como es habitual, se deposita el 80% del monto de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

De este modo, el esquema de actualización automática vuelve a posicionar a la inflación como variable central para la evolución de los ingresos previsionales y de las asignaciones, en un contexto en el que cada dato del IPC se vuelve determinante para el poder adquisitivo de millones de beneficiarios en la Argentina.

