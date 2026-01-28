Alerta por estafas telefónicas: No brindar información a llamadas sospechosas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores se emitió una alerta para la comunidad ante la circulación de llamadas fraudulentas que buscan obtener datos personales, información bancaria y códigos de verificación. Estos llamados suelen provenir de números con características ajenas a la ciudad, como el 011 y otros, lo cual no corresponde a la modalidad de comunicación oficial de la cooperativa.

Es fundamental no brindar ningún tipo de información durante estas llamadas sospechosas, especialmente si se mencionan supuestos cortes de energía o se solicita algún dato sensible. La Cooperativa aclara que nunca contacta a los usuarios desde números que no pertenezcan a la zona ni solicita este tipo de información por teléfono.

En caso de recibir una llamada dudosa, la recomendación es cortar la comunicación y comunicarse directamente con la cooperativa a través de los números oficiales: Administración 2244 442066 o el WhatsApp 2244 407101. Así se evita caer en engaños y se confirma la veracidad de cualquier consulta o aviso.

Además, es importante denunciar cualquier intento de estafa a las autoridades competentes. La Policía Comunal está disponible llamando al 911 para recibir estas denuncias y actuar frente a estos hechos.

La invitación para toda la comunidad es a mantenerse alerta y compartir esta información para proteger a familiares, amigos y vecinos. Cuidándonos entre todos, se puede evitar el avance de estas modalidades delictivas que aprovechan la confianza para perjudicar a las personas.

Recuerde: En Las Flores, la Cooperativa de Electricidad no solicita información personal ni bancaria por teléfono fuera de los canales oficiales.