Alerta por estafas telefónicas: No brindar información a llamadas sospechosas
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores advierte sobre intentos de estafas telefónicas. Recomiendan no brindar datos personales y comunicarse solo por los números oficiales.
Desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores se emitió una alerta para la comunidad ante la circulación de llamadas fraudulentas que buscan obtener datos personales, información bancaria y códigos de verificación. Estos llamados suelen provenir de números con características ajenas a la ciudad, como el 011 y otros, lo cual no corresponde a la modalidad de comunicación oficial de la cooperativa.
Es fundamental no brindar ningún tipo de información durante estas llamadas sospechosas, especialmente si se mencionan supuestos cortes de energía o se solicita algún dato sensible. La Cooperativa aclara que nunca contacta a los usuarios desde números que no pertenezcan a la zona ni solicita este tipo de información por teléfono.
En caso de recibir una llamada dudosa, la recomendación es cortar la comunicación y comunicarse directamente con la cooperativa a través de los números oficiales: Administración 2244 442066 o el WhatsApp 2244 407101. Así se evita caer en engaños y se confirma la veracidad de cualquier consulta o aviso.
Además, es importante denunciar cualquier intento de estafa a las autoridades competentes. La Policía Comunal está disponible llamando al 911 para recibir estas denuncias y actuar frente a estos hechos.
La invitación para toda la comunidad es a mantenerse alerta y compartir esta información para proteger a familiares, amigos y vecinos. Cuidándonos entre todos, se puede evitar el avance de estas modalidades delictivas que aprovechan la confianza para perjudicar a las personas.
Recuerde: En Las Flores, la Cooperativa de Electricidad no solicita información personal ni bancaria por teléfono fuera de los canales oficiales.
