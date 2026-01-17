Cuento del tío en Saladillo: Le ofrecieron plantines, lo amenazaron con un cuchillo y le robaron $250 mil

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El hecho delictivo ocurrió en la intersección de calles Sojo y Rivadavia, en pleno centro de Saladillo. Así informó el medio Roque Pérez Hoy.-

Un joven de 21 años, que momentos antes había retirado dinero de un cajero automático, fue interceptado por un sujeto que intentó venderle plantines.

Ante la negativa de la víctima, el individuo extrajo un arma blanca y lo acorraló. En ese momento se sumó un segundo sujeto, quien descendió de un automóvil Fiat Cronos, y ambos comenzaron a amenazar al joven, logrando sustraerle una suma cercana a los 250 mil pesos, dinero que había retirado instantes antes del banco.

Tras cometer el ilícito, los delincuentes se dieron rápidamente a la fuga. La víctima dio aviso inmediato a la policía, lo que derivó en un operativo de búsqueda con alerta a las fuerzas de seguridad de localidades vecinas para establecer un cerrojo.

Como resultado del procedimiento, en Ruta Nacional 205 y cruce con Ruta Provincial 30, personal policial de Roque Pérez logró interceptar el vehículo Fiat Cronos color rojo, procediendo a la aprehensión de cuatro sujetos, de entre 25 y 41 años, todos oriundos de José C. Paz.

La causa fue caratulada como “Robo Agravado en Poblado y en Banda”, quedando los aprehendidos a disposición de la Justicia de Saladillo.

FUENTE E IMAGEN: ROQUEPEREZHOY.COM.AR