Circulaba en un Vento con pedido de secuestro por estafa y fue interceptada en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Subdelegación Departamental de Investigaciones en función Judicial Las Flores informa que en horas de la tarde, personal de dicha dependencia cumplimentando distintas tareas investigativas y operativo dispuesto por la superioridad, en el marco de prevención y represión de los delitos contra la Propiedad Automotor y ciclomotor en todas sus gamas, se procedió a realizar interceptación en Avenida Manuel Venancio Paz entre sus pares de avenida Vidal y calle Carlos Gardel de un vehículo marca Volkswagen modelo Vento dominio HTV-265 el cual era conducido por una persona del sexo femenino identificada como Spandrio Andrea Carina, con domicilio en la provincia de Neuquén.

Corroboradas las numeraciones registrales de motor, chasis y dominios se determinó que el automotor poseía pedido de secuestro activo en hecho caratulado “ESTAFA” con intervención de la Unidad de Coordinación y Jefatura de la IV Circunscripción Judicial a cargo del Dr. Gastón Ávila de la Provincia de Neuquén.

Cabe destacar que el titular del rodado había radicado la denuncia penal el día 13 de Septiembre del corriente en sede Policial de Comisaria de Villa La Angostura provincia de Neuquén en virtud de que había efectivizado la Compra de un vehículo marca Toyota modelo Corolla, entregando en parte de pago su vehículo marca Volkswagen modelo Vento más una suma de dinero en efectivo.

Que al verificar el automotor Toyota Corolla en sede Policial de Neuquén se determinó que el mismo posee pedido de Secuestro activo y que la documentación que presentaba no le correspondía al vehículo. De tareas investigativas se determinó que el vehículo que había entregado en parte de pago la víctima, estaba siendo ofrecido para la venta en esta ciudad mediante redes sociales. Por lo cual personal de esta Sub DDI realizo tareas de manera encubiertas pudiendo dar con el rodado y su posterior secuestro en la vía Pública. Para con la conductora del rodado se cumplimentaron recaudos legales de Rigor.