Las Flores
Robo en Barrio Obrero: allanamientos, secuestro de elementos y avances en la investigación de la Sub DDI Las Flores
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En el marco de una investigación iniciada tras un hecho delictivo ocurrido durante el mes de febrero en el Barrio Obrero de la ciudad de Las Flores, personal del Grupo Operativo de la SubDDI local llevó adelante una serie de tareas investigativas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso.
Según se informó oficialmente, autores ignorados habían ingresado a una vivienda, de donde sustrajeron telefonía celular, bijouterie y tarjetas de débito. A partir de distintas diligencias, los efectivos lograron establecer la presunta participación de dos masculinos mayores de edad, oriundos de este medio, cuyas identidades no fueron difundidas por razones investigativas.
Con intervención de la Ayudantía Fiscal local, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, se solicitaron órdenes de allanamiento para dos domicilios de esta ciudad. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Federico Barberena.
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Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, los cuales fueron debidamente incorporados a la investigación.
Elementos secuestrados:
- Telefonía celular vinculada al hecho investigado.
- Prendas de vestir consideradas de interés probatorio.
- Una motocicleta de 110 cc con numeración de motor y cuadro suprimida.
- Plantas de marihuana.
Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa su curso con el objetivo de esclarecer completamente el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.
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