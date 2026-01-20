Alerta de la Policía Comunal: advierten por correos electrónicos falsos en nombre de la Policía Federal

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Desde la Policía Comunal de Seguridad de Las Flores emitieron una advertencia a la comunidad ante la circulación de correos electrónicos fraudulentos que simulan ser notificaciones oficiales de la Policía Federal Argentina.

Según se informó, en los últimos días se han detectado e-mails en los que se informa sobre supuestas notificaciones judiciales o administrativas. Al ingresar al enlace que figura en dichos mensajes, los delincuentes logran apoderarse de datos personales y cuentas de las víctimas, poniendo en riesgo su información y seguridad digital.

Las autoridades remarcan que la Policía Federal Argentina no realiza notificaciones por correo electrónico, por lo que solicitan a los vecinos no abrir enlaces, no descargar archivos adjuntos y no brindar datos personales ante este tipo de mensajes.

Asimismo, recomiendan evacuar cualquier duda únicamente a través de canales oficiales de comunicación y, ante la recepción de correos sospechosos, realizar la denuncia correspondiente. Desde la fuerza local insistieron en la importancia de mantenerse alertas y compartir esta información para evitar que más personas sean víctimas de estafas virtuales.