Una cosechadora se incendió detrás del aeródromo: pérdidas totales y dificultades de acceso para Bomberos

Las Flores

Una cosechadora se incendió detrás del aeródromo: pérdidas totales y dificultades de acceso para Bomberos

Publicado

hace 11 minutos

-

0
En horas de la tarde de este jueves, alrededor de las 18.15, Bomberos Voluntarios y personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de nuestra ciudad fueron convocados por un incendio en una cosechadora en la zona rural, detrás del aeródromo local.

La maquinaria sufrió pérdidas totales a raíz del fuego. Tanto Bomberos como el C.P.R. tuvieron dificultades para llegar al lugar debido a la gran cantidad de agua acumulada en la zona rural.

Los servidores públicos trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el siniestro se propagara hacia el lote y zonas aledañas.

