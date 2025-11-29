Las Flores
Tras persecución, la Policía aprehendió al conductor de una moto presuntamente robada que evadió el operativo cerrojo
En la noche de este viernes, una motocicleta que había sido denunciada como robada ingresó a nuestra ciudad, lo que motivó que la Policía Comunal implementara de inmediato un operativo cerrojo para intentar interceptarla.
Sin embargo, el conductor del rodado —quien circulaba acompañado por una femenina— hizo caso omiso a las señales de detención y se dio a la fuga, iniciándose así una persecución por distintas calles de la ciudad.
Finalmente, tras varios minutos de seguimiento, el personal policial logró aprehender al motociclista y secuestrar la moto. Durante la verificación del vehículo, los efectivos constataron que la numeración del cuadro se encontraba suprimida, lo que refuerza la sospecha de que el rodado sería robado. La acompañante se dió a la fuga. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes.
