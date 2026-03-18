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Asumió Mariano Risso como nuevo jefe de la Sub DDI Las Flores

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Asumió Mariano Risso como nuevo jefe de la Sub DDI Las Flores

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hace 3 horas

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Desde el martes se produjo un cambio en la conducción de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de la ciudad de Las Flores, donde asumió como nuevo responsable el subcomisario Mariano Risso.

El relevo se hizo efectivo en las últimas horas y marca una nueva etapa dentro de la dependencia policial, encargada de llevar adelante investigaciones complejas en el ámbito local y regional. La Sub DDI cumple un rol clave en el esclarecimiento de delitos, trabajando de manera articulada con la justicia y otras fuerzas de seguridad.

Risso cuenta con experiencia previa dentro del área investigativa, habiendo participado en distintos procedimientos y tareas operativas en la ciudad, lo que respalda su designación al frente de la dependencia.

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Con este cambio de autoridades, se espera dar continuidad al trabajo que viene desarrollando la Sub DDI en materia de investigación criminal, fortaleciendo las acciones para la prevención y el esclarecimiento de hechos delictivos en Las Flores y la zona. La designación ya se encuentra en vigencia y el nuevo jefe se encuentra al frente de las tareas operativas desde el mismo martes.

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