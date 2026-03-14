Las Flores
Robaron $800 mil de un supermercado tras ingresar por el techo durante la madrugada
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Durante la madrugada de este sábado se produjo un robo en el Supermercado Obelisco, ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Sarmiento, en la ciudad de Las Flores.
Según las primeras informaciones, el o los delincuentes habrían ingresado al comercio a través de los techos y, una vez dentro del local, rompieron las cámaras de seguridad con el objetivo de evitar quedar registrados.
De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, habría sido sustraída una suma cercana a los 800 mil pesos, dinero que pertenecería al sector de la carnicería del supermercado.
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Asimismo, trascendió que el hecho se habría producido entre las 23 horas del viernes y las 8 de la mañana de este sábado, franja horaria en la que el comercio permanecía cerrado. En el lugar trabajó personal de la DDI y de la Policía Comunal, realizando pericias y relevando cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación e intentar identificar a los responsables.
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