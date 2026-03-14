Robaron $800 mil de un supermercado tras ingresar por el techo durante la madrugada

Durante la madrugada de este sábado se produjo un robo en el Supermercado Obelisco, ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Sarmiento, en la ciudad de Las Flores.

Según las primeras informaciones, el o los delincuentes habrían ingresado al comercio a través de los techos y, una vez dentro del local, rompieron las cámaras de seguridad con el objetivo de evitar quedar registrados.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, habría sido sustraída una suma cercana a los 800 mil pesos, dinero que pertenecería al sector de la carnicería del supermercado.

Asimismo, trascendió que el hecho se habría producido entre las 23 horas del viernes y las 8 de la mañana de este sábado, franja horaria en la que el comercio permanecía cerrado. En el lugar trabajó personal de la DDI y de la Policía Comunal, realizando pericias y relevando cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación e intentar identificar a los responsables.