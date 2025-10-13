Las Flores
El INTA Las Flores difundió los registros de precipitaciones del último fin de semana, con marcadas variaciones entre los diferentes pluviómetros del distrito
Según los datos suministrados por la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado del INTA Las Flores, las precipitaciones acumuladas entre el 11 y el 12 de octubre dejaron valores significativos en distintos puntos del partido.
El casco urbano de Las Flores fue uno de los sectores más afectados, con un acumulado de 68 milímetros, mientras que otras zonas rurales también registraron importantes volúmenes de agua. En Pago de Oro cayeron 62 mm, en Harosteguy 2 se midieron 56 mm, y en Plaza Montero el registro alcanzó 42 mm.
En tanto, en sectores como Rosas 2, Estrugamou 2, Velloso y El Tropezón, las lluvias rondaron entre 36 y 45 mm, mientras que en Pardo 2 se midieron 45 mm.
Sábado por la noche con alerta amarillo por tormentas; domingo con lluvias en gran parte de la jornada
Por otro lado, las mediciones más bajas se dieron en Gorch (1 mm), Sol de Mayo (8 mm) y Harosteguy 1 (10 mm), lo que evidencia una distribución muy irregular de las precipitaciones a lo largo del distrito.
Estos registros forman parte del relevamiento habitual que realiza el INTA en distintos pluviómetros distribuidos en el Partido de Las Flores y zonas aledañas, con el fin de monitorear el comportamiento climático y su impacto en la producción agropecuaria.
