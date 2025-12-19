Connect with us
Alerta amarillo por tormenta para Las Flores este sábado en horas de la madrugada

Las Flores

Alerta amarillo por tormenta para Las Flores este sábado en horas de la madrugada

hace 4 horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para la ciudad de Las Flores debido a la llegada de tormentas de variada intensidad durante la madrugada de este sábado.

Según el organismo, las tormentas podrían ser localmente fuertes y se esperan fenómenos asociados como frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevé que los valores de precipitación acumulada oscilen entre 30 y 70 mm, pudiendo superarse de manera puntual en algunas zonas.

Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones durante la noche y la madrugada, evitar la circulación innecesaria y asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento. El SMN continuará monitoreando la situación y actualizará la información en caso de cambios en la intensidad o el recorrido de la tormenta.

