Alerta amarillo por tormenta para Las Flores este sábado en horas de la madrugada

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para la ciudad de Las Flores debido a la llegada de tormentas de variada intensidad durante la madrugada de este sábado.

Según el organismo, las tormentas podrían ser localmente fuertes y se esperan fenómenos asociados como frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevé que los valores de precipitación acumulada oscilen entre 30 y 70 mm, pudiendo superarse de manera puntual en algunas zonas.

Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones durante la noche y la madrugada, evitar la circulación innecesaria y asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento. El SMN continuará monitoreando la situación y actualizará la información en caso de cambios en la intensidad o el recorrido de la tormenta.