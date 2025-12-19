Las Flores
Alerta amarillo por tormenta para Las Flores este sábado en horas de la madrugada
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para la ciudad de Las Flores debido a la llegada de tormentas de variada intensidad durante la madrugada de este sábado.
Según el organismo, las tormentas podrían ser localmente fuertes y se esperan fenómenos asociados como frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevé que los valores de precipitación acumulada oscilen entre 30 y 70 mm, pudiendo superarse de manera puntual en algunas zonas.
Tormentas aisladas y temperaturas agradables para este fin de semana en Las Flores
Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones durante la noche y la madrugada, evitar la circulación innecesaria y asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento. El SMN continuará monitoreando la situación y actualizará la información en caso de cambios en la intensidad o el recorrido de la tormenta.
Sub DDI Las Flores llevó a cabo allanamiento en la localidad de Monte por denuncia de un comerciante local por estafa
Bomberos trabajaron en incendio que afectó el quincho de una vivienda sobre la avenida Abel Guaresti
La Secretaría de Salud funcionará en la casa del Dr. Harosteguy y contará con un espacio patrimonial
Jet Parking Ezeiza, la alternativa más conveniente para dejar tu auto antes de viajar
El Intendente confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y del sueldo para los trabajadores municipales
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras