Las Flores
El SMN emitió triple alerta amarilla por tormentas para Las Flores para este lunes y el martes
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una triple alerta amarilla por tormentas que afectará a la ciudad de Las Flores y gran parte de la región.
Según el informe oficial, el aviso meteorológico rige para este lunes por la mañana y se extenderá también al martes por la mañana y la tarde, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones del pronóstico.
De acuerdo al parte emitido por el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
Alerta amarilla por tormentas para Las Flores y la región
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 milímetros, aunque no se descarta que de manera puntual estos registros puedan ser superados en algunos sectores.
Ante esta situación, se recomienda a los vecinos evitar sacar residuos que puedan obstruir desagües, asegurar objetos que puedan volarse con el viento y circular con precaución, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas. Las autoridades aconsejan seguir las actualizaciones del pronóstico y las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para conocer la evolución del fenómeno climático.
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