Tormentas aisladas y temperaturas agradables para este fin de semana en Las Flores

Las Flores

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas aisladas para hoy sábado 13 de diciembre y lluvias con chaparrones para mañana domingo en Las Flores.
hace 6 horas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este sábado 13 de diciembre se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada en Las Flores. La temperatura mínima rondará los 18 grados, mientras que la máxima llegará a los 28 grados, ofreciendo un día cálido pero con posibilidad de precipitaciones dispersas.

Para el domingo 14 de diciembre, las condiciones climáticas continuarán inestables con lluvia, tormentas aisladas y chaparrones a lo largo del día. Las temperaturas descenderán ligeramente, con valores mínimos de 15 grados y máximos de 23 grados, lo que marca un día fresco y húmedo.

Se recomienda a los vecinos de Las Flores estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas, especialmente durante el domingo. Estas condiciones son típicas de la transición estacional y reflejan la variabilidad climática característica de diciembre.

La población puede planificar sus actividades teniendo en cuenta estas temperaturas moderadas y la presencia de precipitaciones, especialmente para quienes prefieren evitar las salidas durante los períodos de tormenta.

