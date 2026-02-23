Alerta amarilla por tormentas para Las Flores y la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que alcanza a Las Flores y a varias ciudades de la zona.

Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual en algunos sectores.

El alerta también incluye a las ciudades de General Alvear, General Belgrano, General Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo.

Ante este tipo de fenómenos, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informada a través de los canales oficiales.