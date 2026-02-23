Las Flores
Alerta amarilla por tormentas para Las Flores y la región
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que alcanza a Las Flores y a varias ciudades de la zona.
Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual en algunos sectores.
Fin de semana largo con temperaturas agradables y posibilidad de lluvias aisladas durante la jornada del domingo
El alerta también incluye a las ciudades de General Alvear, General Belgrano, General Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo.
Ante este tipo de fenómenos, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
La UNICEN reclama la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario
Adelante Las Flores impulsa una colecta solidaria de útiles y ropa escolar
