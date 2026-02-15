Sub DDI Las Flores detuvo en El Palomar a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor en Rauch

Un hombre de 44 años fue detenido en las últimas horas en la localidad de El Palomar, partido de Morón, en el marco de una causa por abuso sexual contra una menor ocurrida en la ciudad de Rauch, informaron fuentes judiciales.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la SubDDI Las Flores, dependiente de la DDI Azul, tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 2 de Azul, con intervención de la UFI N° 9 del Departamento Judicial Azul.

La detención se concretó en el lugar de trabajo del imputado, ubicado en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, durante un operativo realizado alrededor de las 17 horas del viernes, por orden de la Justicia.

Según se informó, el acusado está imputado por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, también agravado, en hechos reiterados.

Investigación y antecedentes

La causa se inició en 2024 a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Rauch, donde se alertaba sobre presuntos abusos cometidos entre los años 2019 y 2024 contra una menor que convivía circunstancialmente con el imputado en un domicilio de esa ciudad.

Tras distintas tareas investigativas y judiciales, se reunieron elementos probatorios que derivaron en la orden de detención.

Los hechos habrían ocurrido en el interior del domicilio familiar, donde —según la denuncia— la víctima era sometida en reiteradas oportunidades, aprovechando la relación de convivencia existente.

Situación judicial

Luego de ser aprehendido, el acusado quedó a disposición de la Justicia y será trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá alojado mientras continúa el proceso judicial.

Desde las autoridades se reiteró la importancia de denunciar este tipo de delitos y se destacó el trabajo coordinado entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial para el esclarecimiento de los hechos.