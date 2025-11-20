Ciclismo: Iván Crowley se consagró campeón argentino en velocidad en el Campeonato de Pista

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Entre el sábado 15 y el miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo en la Pista «Julio Polet» de Mar del Plata el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista para las categorías Master y Elite II, uno de los eventos más importantes del calendario nacional.

El certamen reunió a pedalistas de gran nivel de distintos puntos del país, y la delegación de Las Flores volvió a demostrar su presencia entre los mejores. Iván Crowley, Emiliano Fernández, Alejandro Delgado, Juan Mazzola y el ex campeón nacional de persecución Martín Rivarola fueron parte de la competencia, obteniendo resultados relevantes y actuaciones para destacar, como la de Rivarola en la prueba de Scratch.

Estos fueron los resultados florenses:

IVÁN CROWLEY

Campeón nacional en velocidad individual

Subcampeón en velocidad por equipos

EMILIANO FERNÁNDEZ

Subcampeón en velocidad por equipos

ALEJANDRO DELGADO

Subcampeón en velocidad por equipos

Tercer puesto en los 500 metros contra reloj

JUAN MAZZOLA

Subcampeón en la prueba vuelta a los puntos

Un balance sumamente positivo para los ciclistas de Las Flores, que volvieron a representar a la ciudad de gran manera en una competencia nacional de alto nivel.