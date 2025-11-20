Mar del Plata
Ciclismo: Iván Crowley se consagró campeón argentino en velocidad en el Campeonato de Pista
Entre el sábado 15 y el miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo en la Pista «Julio Polet» de Mar del Plata el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista para las categorías Master y Elite II, uno de los eventos más importantes del calendario nacional.
El certamen reunió a pedalistas de gran nivel de distintos puntos del país, y la delegación de Las Flores volvió a demostrar su presencia entre los mejores. Iván Crowley, Emiliano Fernández, Alejandro Delgado, Juan Mazzola y el ex campeón nacional de persecución Martín Rivarola fueron parte de la competencia, obteniendo resultados relevantes y actuaciones para destacar, como la de Rivarola en la prueba de Scratch.
Estos fueron los resultados florenses:
Iván Crowley brilló en el Panamericano de Ciclismo con dos medallas de oro y una de plata en Asunción
IVÁN CROWLEY
- Campeón nacional en velocidad individual
- Subcampeón en velocidad por equipos
EMILIANO FERNÁNDEZ
- Subcampeón en velocidad por equipos
ALEJANDRO DELGADO
- Subcampeón en velocidad por equipos
- Tercer puesto en los 500 metros contra reloj
JUAN MAZZOLA
- Subcampeón en la prueba vuelta a los puntos
Un balance sumamente positivo para los ciclistas de Las Flores, que volvieron a representar a la ciudad de gran manera en una competencia nacional de alto nivel.
