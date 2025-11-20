Connect with us
Noticias Las Flores

Ciclismo: Iván Crowley se consagró campeón argentino en velocidad en el Campeonato de Pista

Mar del Plata

hace 59 minutos

Entre el sábado 15 y el miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo en la Pista «Julio Polet» de Mar del Plata el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista para las categorías Master y Elite II, uno de los eventos más importantes del calendario nacional.

El certamen reunió a pedalistas de gran nivel de distintos puntos del país, y la delegación de Las Flores volvió a demostrar su presencia entre los mejores. Iván Crowley, Emiliano Fernández, Alejandro Delgado, Juan Mazzola y el ex campeón nacional de persecución Martín Rivarola fueron parte de la competencia, obteniendo resultados relevantes y actuaciones para destacar, como la de Rivarola en la prueba de Scratch.

Estos fueron los resultados florenses:

IVÁN CROWLEY

  • Campeón nacional en velocidad individual
  • Subcampeón en velocidad por equipos

EMILIANO FERNÁNDEZ

  • Subcampeón en velocidad por equipos

ALEJANDRO DELGADO

  • Subcampeón en velocidad por equipos
  • Tercer puesto en los 500 metros contra reloj

JUAN MAZZOLA

  • Subcampeón en la prueba vuelta a los puntos

Un balance sumamente positivo para los ciclistas de Las Flores, que volvieron a representar a la ciudad de gran manera en una competencia nacional de alto nivel.

