Mundial 2026: La TV pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina

La TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026, según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El anuncio se realizó a través de un mensaje en la red social X, donde Adorni destacó que el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos.

«La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026», señaló Adorni. Además, agregó que «gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos».

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, iniciará su camino en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22, enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium. Luego, jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio, y contará con la participación de 48 selecciones. El partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16, cuando México se enfrentará a Sudáfrica en el icónico estadio Azteca.

El anuncio llega en un contexto en el que este Mundial generó expectativas no solo por el regreso de la Argentina como campeona vigente, sino también por las negociaciones alrededor de los derechos de transmisión. En el país, además de la señal estatal, Telefe adquirió los derechos generales del torneo y ofrecerá la cobertura de partidos para el público argentino, en conjunto con plataformas de TV paga y servicios de streaming.

Con esta decisión, los aficionados podrán seguir el camino de la selección que dirige Lionel Scaloni sin tener que pagar por señal de cable o servicios adicionales, a la vez que se asegura que, aún con una oferta privada en el mercado, exista una opción gratuita y de alcance federal para ver a la albiceleste.