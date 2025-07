Fiorella Propato San Martín imparable: campeona en el Selectivo Sub 18 y convocada a la Selección Nacional

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La joven florense de 17 años, quien alterna su residencia entre España y Las Flores, recibió su segunda convocatoria a la Selección Argentina de Pádel, que disputará la semifinal de la “American Pádel Cup” del 29 al 31 de agosto en México. Allí, el combinado albiceleste enfrentará al equipo local.

En este certamen internacional, los equipos están compuestos por 12 jugadores: tres Sub 18 y tres de la máxima categoría, tanto en femenino como en masculino. Se disputan nueve partidos por cruce: dos de cada división y uno de categoría máxima. En la otra semifinal se medirán Chile y Brasil.

Además, Fiorella Propato San Martín y Francesca Floriani (San Luis) se consagraron campeonas en la quinta fecha del Selectivo Nacional de Menores, exclusiva para la categoría Sub 18 “A”, disputada en Córdoba. En la final vencieron por 6/2 y 6/2 a la florense Maitén Giacoia Puente, quien también tuvo una gran actuación, y a Agustina Martínez.

En cuanto al resto de los representantes florenses, Nehuén Giacoia Puente (Sub 14 “A”) y Santino Propato San Martín (Sub 16 “A”) alcanzaron los octavos de final, mientras que Emma Di Tullio (Sub 18 “A”) y Ayrton Rechuze (Sub 12 “A”) no lograron superar la fase de grupos, aunque mostraron un nivel competitivo.

Una vez concluida esta instancia, restará disputarse el Máster Final del 15 al 18 de agosto en Buenos Aires. Cabe destacar que los Selectivos definen la integración del equipo argentino que competirá en el Mundial de Menores, a disputarse del 29 de septiembre al 4 de octubre en Reus, España.