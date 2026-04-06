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Intervención en la Ruta 3: Bomberos trabajaron para enfriar carga que presentaba alta temperatura en un vehículo

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Intervención en la Ruta 3: Bomberos trabajaron para enfriar carga que presentaba alta temperatura en un vehículo

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En la mañana de este lunes 6 de abril, personal de Bomberos Voluntarios debió intervenir ante una situación registrada sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 194.

El llamado de emergencia se recibió a las 10:10 horas, alertando sobre un inconveniente en un vehículo que transportaba mercadería, la cual presentaba una elevada temperatura, generando riesgo potencial.

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De inmediato, se desplazó hacia el lugar el móvil N° 25, con una dotación a cargo del Sargento Nicolás País, quienes procedieron a realizar las tareas correspondientes para enfriar la carga y evitar mayores complicaciones.

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El operativo se desarrolló con rapidez y eficacia, logrando controlar la situación sin que se registraran daños mayores. La intervención finalizó alrededor de las 10:50 horas.

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