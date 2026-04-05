Inhabilitaron la licencia del conductor de 82 años que provocó el accidente de Barby Franco en la Ruta 3

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Luego de que tanto la modelo como el abogado salieran a hablar y revelar detalles de lo sucedido, trascendió que inhabilitaron la licencia de conducir del hombre que provocó el siniestro vial.

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Todo ocurrió cuando Barby viajaba rumbo al campo del abogado, ubicado en la ciudad de Las Flores, junto con su hija de 3 años y Miriam Alderete (33) a bordo de su imponente Tesla Cyberbeast.

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En un momento, el conductor de una camioneta Mitsubishi L200, identificado como Roberto Paglioli, de 82 años, realizó una temeraria maniobra al cruzar la autovía de contramano.

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Franco redujó rápidamente su velocidad de poco más de 100 kilómetros por hora, frenando repentinamente y provocando que la choquen de atrás una Ford Maverick y un Toyota Corolla.

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Paglioli, que no tenía dominio colocado en su camioneta, escapó del lugar y abandonó el vehículo en un campo de Cañuelas. Luego se fue en un Ford Focus a Santa Teresita, que fue localizado en el kilómetro 144 de la autovía 2, a la altura de Lezama.

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El hombre finalmente fue trasladado a la comisaría 1ra. de Cañuelas y se abrió la causa por «lesiones culposas» ya que Horacio Houssay (75), conductor del Corolla, resultó herido en la mano derecha. En la Maverick viajaban Hernán Salvi (47) y Romina Moledous (48), quienes salieron ilesos.

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Finalmente, la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito determinó la inhabilitación preventiva para conducir de Paglioli, al considerarlo el presunto responsable del accidente.

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El durísimo descargo de Fernando Burlando tras el accidente de Barby Franco y su hija

Horas antes de la resolución, Burlando subió a su cuenta oficial de Instagram dos videos que registran el momento en que la camioneta se le cruzó al vehículo que manejaba su esposa.

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