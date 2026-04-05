Cañuelas
Inhabilitaron la licencia del conductor de 82 años que provocó el accidente de Barby Franco en la Ruta 3
El pasado viernes 3 de abril, Barby Franco generó preocupación luego de protagonizar un accidente automovilístico en la Ruta 3, a la altura de Cañuelas, mientras viajaba junto a Sarah, su hija con el abogado Fernando Burlando.
Luego de que tanto la modelo como el abogado salieran a hablar y revelar detalles de lo sucedido, trascendió que inhabilitaron la licencia de conducir del hombre que provocó el siniestro vial.
Todo ocurrió cuando Barby viajaba rumbo al campo del abogado, ubicado en la ciudad de Las Flores, junto con su hija de 3 años y Miriam Alderete (33) a bordo de su imponente Tesla Cyberbeast.
En un momento, el conductor de una camioneta Mitsubishi L200, identificado como Roberto Paglioli, de 82 años, realizó una temeraria maniobra al cruzar la autovía de contramano.
Accidente en cadena en Ruta 3: tres vehículos colisionaron en Cañuelas, uno conducido por Barby Franco
Franco redujó rápidamente su velocidad de poco más de 100 kilómetros por hora, frenando repentinamente y provocando que la choquen de atrás una Ford Maverick y un Toyota Corolla.
Paglioli, que no tenía dominio colocado en su camioneta, escapó del lugar y abandonó el vehículo en un campo de Cañuelas. Luego se fue en un Ford Focus a Santa Teresita, que fue localizado en el kilómetro 144 de la autovía 2, a la altura de Lezama.
El hombre finalmente fue trasladado a la comisaría 1ra. de Cañuelas y se abrió la causa por «lesiones culposas» ya que Horacio Houssay (75), conductor del Corolla, resultó herido en la mano derecha. En la Maverick viajaban Hernán Salvi (47) y Romina Moledous (48), quienes salieron ilesos.
Finalmente, la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito determinó la inhabilitación preventiva para conducir de Paglioli, al considerarlo el presunto responsable del accidente.
El durísimo descargo de Fernando Burlando tras el accidente de Barby Franco y su hija
Horas antes de la resolución, Burlando subió a su cuenta oficial de Instagram dos videos que registran el momento en que la camioneta se le cruzó al vehículo que manejaba su esposa.
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