Cañuelas
Accidente en cadena en Ruta 3: tres vehículos colisionaron en Cañuelas, uno conducido por Barby Franco
Un siniestro vial entre tres vehículos se registró en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 71.500, en jurisdicción de Cañuelas.
El hecho involucró a un Tesla patente AH 799 TH, conducido por la modelo Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando; un Toyota Corolla en el que viajaba una pareja de adultos y una camioneta Ford Maverick.
Por causas que aún se investigan, los tres vehículos colisionaron generando importantes daños materiales, especialmente en uno de los rodados. A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron heridos de gravedad, lo que llevó tranquilidad tanto a los protagonistas como a sus familiares.
Inhabilitaron la licencia del conductor de 82 años que provocó el accidente de Barby Franco en la Ruta 3
Tras el hecho, se hicieron presentes servicios de emergencia y personal policial, quienes trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante varios minutos.
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