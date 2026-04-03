Accidente en cadena en Ruta 3: tres vehículos colisionaron en Cañuelas, uno conducido por Barby Franco

Publicidad

Un siniestro vial entre tres vehículos se registró en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 71.500, en jurisdicción de Cañuelas.

Publicidad

El hecho involucró a un Tesla patente AH 799 TH, conducido por la modelo Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando; un Toyota Corolla en el que viajaba una pareja de adultos y una camioneta Ford Maverick.

Publicidad

Por causas que aún se investigan, los tres vehículos colisionaron generando importantes daños materiales, especialmente en uno de los rodados. A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron heridos de gravedad, lo que llevó tranquilidad tanto a los protagonistas como a sus familiares.

Publicidad

Tras el hecho, se hicieron presentes servicios de emergencia y personal policial, quienes trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante varios minutos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad