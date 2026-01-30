El Gobierno resolvió un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de febrero

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El gobierno de Javier Milei asestó este viernes un nuevo golpe a los bolsillos de los trabajadores con un nuevo aumento de tarifas de luz y gas que va por encima de la inflación. Así quedó plasmado en una serie de Resoluciones del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Las nuevas subas, que rondan el 3%, entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de febrero. A este nuevo sablazo a las economías familiares se sumará además la quita se subsidios que afectará a miles de hogares de clase media a partir de la eliminación de la segmentación tarifaria y la institución de apenas dos categorías: con subsidios energéticos y sin subsidios energéticos.