Volvieron a aumentar los combustibles y así quedaron los nuevos valores en Las Flores

En las últimas horas se registró un nuevo incremento en los combustibles que ya impacta en las estaciones de servicio de Las Flores, generando preocupación entre vecinos y sectores productivos por el constante ajuste en los costos.

De acuerdo a los valores relevados, los precios por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Infinia (nafta premium): $2026

$2026 Súper (nafta): $1874

$1874 Infinia Diesel: $2105

$2105 Diesel 500: $2041

Este nuevo aumento se suma a una seguidilla de actualizaciones en lo que va del año, en un contexto marcado por la variación del tipo de cambio, los costos de producción y la política de precios de las petroleras.

El impacto no solo se siente en el bolsillo de los automovilistas, sino también en el transporte, la logística y los precios generales de bienes y servicios, que suelen trasladar estos incrementos. Se espera que en los próximos días haya mayor claridad sobre si estos valores se mantendrán o si podrían registrarse nuevos ajustes, en un escenario que continúa siendo dinámico para el sector energético.