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Volvieron a aumentar los combustibles y así quedaron los nuevos valores en Las Flores

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Volvieron a aumentar los combustibles y así quedaron los nuevos valores en Las Flores

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hace 2 horas

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En las últimas horas se registró un nuevo incremento en los combustibles que ya impacta en las estaciones de servicio de Las Flores, generando preocupación entre vecinos y sectores productivos por el constante ajuste en los costos.

De acuerdo a los valores relevados, los precios por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Infinia (nafta premium): $2026
  • Súper (nafta): $1874
  • Infinia Diesel: $2105
  • Diesel 500: $2041

Este nuevo aumento se suma a una seguidilla de actualizaciones en lo que va del año, en un contexto marcado por la variación del tipo de cambio, los costos de producción y la política de precios de las petroleras.

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El impacto no solo se siente en el bolsillo de los automovilistas, sino también en el transporte, la logística y los precios generales de bienes y servicios, que suelen trasladar estos incrementos. Se espera que en los próximos días haya mayor claridad sobre si estos valores se mantendrán o si podrían registrarse nuevos ajustes, en un escenario que continúa siendo dinámico para el sector energético.

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