Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Carnicerías locales confirmaron aumentos de hasta un 5% en la carne vacuna en los primeros días de Febrero

Las Flores

Carnicerías locales confirmaron aumentos de hasta un 5% en la carne vacuna en los primeros días de Febrero

Foto del avatar

Publicado

hace 8 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

En los primeros días de febrero, el precio de la carne vacuna registró un nuevo incremento en carnicerías locales, según confirmaron comerciantes del sector consultados por nuestro portal.

De acuerdo con lo informado, la suba oscila entre un 3% y un 5%, un ajuste que vuelve a impactar en el bolsillo de las familias y complica aún más el acceso a uno de los alimentos tradicionales en la mesa argentina.

Carniceros señalaron que el movimiento en los mostradores refleja un cambio en los hábitos de compra, ya que cada vez son más los vecinos que reducen el consumo de carne vacuna o directamente dejan de adquirirla por cuestiones económicas.

Te puede interesar:

El Gobierno resolvió un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de febrero

En este contexto, se observa un fuerte crecimiento en el consumo de pollo y otras alternativas más económicas, productos que hoy aparecen como opción principal para muchas familias que buscan equilibrar sus gastos diarios sin resignar proteína en la alimentación.

El escenario genera preocupación tanto en comerciantes como en consumidores, quienes advierten que el aumento sostenido de precios obliga a reorganizar el presupuesto familiar y modificar costumbres de consumo que parecían inalterables.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.