Las Flores
Carnicerías locales confirmaron aumentos de hasta un 5% en la carne vacuna en los primeros días de Febrero
En los primeros días de febrero, el precio de la carne vacuna registró un nuevo incremento en carnicerías locales, según confirmaron comerciantes del sector consultados por nuestro portal.
De acuerdo con lo informado, la suba oscila entre un 3% y un 5%, un ajuste que vuelve a impactar en el bolsillo de las familias y complica aún más el acceso a uno de los alimentos tradicionales en la mesa argentina.
Carniceros señalaron que el movimiento en los mostradores refleja un cambio en los hábitos de compra, ya que cada vez son más los vecinos que reducen el consumo de carne vacuna o directamente dejan de adquirirla por cuestiones económicas.
El Gobierno resolvió un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de febrero
En este contexto, se observa un fuerte crecimiento en el consumo de pollo y otras alternativas más económicas, productos que hoy aparecen como opción principal para muchas familias que buscan equilibrar sus gastos diarios sin resignar proteína en la alimentación.
El escenario genera preocupación tanto en comerciantes como en consumidores, quienes advierten que el aumento sostenido de precios obliga a reorganizar el presupuesto familiar y modificar costumbres de consumo que parecían inalterables.
Gran actuación de Ferro: el Sub 14 femenino fue cuarto en el Nacional de Ayacucho
