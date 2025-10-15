Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Aumento del 2,08% a jubilados confirmado : cuánto cobrarán en noviembre de 2025

Capital Federal

Aumento del 2,08% a jubilados confirmado : cuánto cobrarán en noviembre de 2025

Foto del avatar

Publicado

hace 3 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En noviembre, los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino recibirán un ajuste del 2,08% en sus haberes, tras difundirse el último índice de inflación del Indec. A esto se le sumará el bono mensual.

En noviembre, los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino recibirán un nuevo ajuste en sus haberes, según el último índice de inflación publicado este martes por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos). La suba mensual será del 2,08%, en relación con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%. Este cálculo se realiza en base a los porcentajes con dos decimales, lo que permite determinar el monto exacto de cada actualización.

La jubilación mínima será de $333.052,70, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar será de $403.052,70. Por su parte, la máxima llegará a $2.241.129,34.

Te puede interesar:

Jubilados: confirman el bono de $70.000 para octubre y el haber inicial roza los $400.000

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia