Capital Federal
Aumento del 2,08% a jubilados confirmado : cuánto cobrarán en noviembre de 2025
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En noviembre, los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino recibirán un ajuste del 2,08% en sus haberes, tras difundirse el último índice de inflación del Indec. A esto se le sumará el bono mensual.
En noviembre, los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino recibirán un nuevo ajuste en sus haberes, según el último índice de inflación publicado este martes por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos). La suba mensual será del 2,08%, en relación con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%. Este cálculo se realiza en base a los porcentajes con dos decimales, lo que permite determinar el monto exacto de cada actualización.
La jubilación mínima será de $333.052,70, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar será de $403.052,70. Por su parte, la máxima llegará a $2.241.129,34.
Investigación por estafa: DDI Las Flores allanó una vivienda en San Isidro tras la denuncia de un comerciante florense
Josefina García obtuvo la de plata en Atletismo en los Juegos Bonaerenses 2025
Las Flores cerró el primer día de competencias con cuatro medallas en los Juegos Bonaerenses 2025
Mauro Nochetti le da otra medalla de oro a Las Flores en los Juegos Bonaerenses 2025
Aumento del 2,08% a jubilados confirmado : cuánto cobrarán en noviembre de 2025
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras