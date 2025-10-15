Aumento del 2,08% a jubilados confirmado : cuánto cobrarán en noviembre de 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En noviembre, los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino recibirán un ajuste del 2,08% en sus haberes, tras difundirse el último índice de inflación del Indec. A esto se le sumará el bono mensual.

En noviembre, los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino recibirán un nuevo ajuste en sus haberes, según el último índice de inflación publicado este martes por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos). La suba mensual será del 2,08%, en relación con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%. Este cálculo se realiza en base a los porcentajes con dos decimales, lo que permite determinar el monto exacto de cada actualización.

La jubilación mínima será de $333.052,70, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar será de $403.052,70. Por su parte, la máxima llegará a $2.241.129,34.