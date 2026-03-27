Los surtidores no dan tregua: segundo aumento de combustibles en menos de 24 horas en Las Flores

En apenas 24 horas, los combustibles volvieron a registrar un aumento en Las Flores. Tras el incremento registrado la noche del miércoles, las estaciones de servicio aplicaron un nuevo ajuste finalizando el jueves.

Los propietarios de los surtidores locales informaron que los precios tienen incrementos diarios, lo que dificulta calcular un porcentaje exacto de variación.

A continuación, se detallan los valores vigentes en la ciudad:

DIESEL 500: $ 2.224

INFINIA DIESEL: $ 2.268

SUPER: $ 2.041

INFINIA: $ 2.221

La situación genera preocupación entre los vecinos y automovilistas, quienes deben afrontar ajustes constantes en el precio de los combustibles.