Las Flores
Los surtidores no dan tregua: segundo aumento de combustibles en menos de 24 horas en Las Flores
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En apenas 24 horas, los combustibles volvieron a registrar un aumento en Las Flores. Tras el incremento registrado la noche del miércoles, las estaciones de servicio aplicaron un nuevo ajuste finalizando el jueves.
Los propietarios de los surtidores locales informaron que los precios tienen incrementos diarios, lo que dificulta calcular un porcentaje exacto de variación.
A continuación, se detallan los valores vigentes en la ciudad:
DIESEL 500: $ 2.224
El combustible en Las Flores ya supera los $2.000 por litro
INFINIA DIESEL: $ 2.268
SUPER: $ 2.041
INFINIA: $ 2.221
La situación genera preocupación entre los vecinos y automovilistas, quienes deben afrontar ajustes constantes en el precio de los combustibles.
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