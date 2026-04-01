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Combustibles en alza constante: así quedaron los nuevos valores tras otra actualización en estaciones de servicio

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Combustibles en alza constante: así quedaron los nuevos valores tras otra actualización en estaciones de servicio

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En las últimas horas se registró una actualización en los precios de los combustibles en estaciones de servicio de la empresa YPF, impactando tanto en naftas como en gasoil.

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De acuerdo a los valores observados, los nuevos precios por litro son los siguientes:

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  • Infinia (nafta premium): $2244
  • Súper: $2061
  • Infinia Diesel: $2292
  • Diesel 500: $2244

El ajuste se enmarca en la dinámica habitual del sector, donde influyen variables como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos internos de producción y distribución.

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Este incremento vuelve a generar preocupación entre los consumidores, especialmente en un contexto donde el combustible impacta de manera directa en el transporte, la logística y, en consecuencia, en el precio de bienes y servicios.

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Se espera que en los próximos días otras petroleras acompañen la actualización, manteniendo la tendencia de ajustes periódicos en los surtidores.

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