Las Flores
Combustibles en alza constante: así quedaron los nuevos valores tras otra actualización en estaciones de servicio
En las últimas horas se registró una actualización en los precios de los combustibles en estaciones de servicio de la empresa YPF, impactando tanto en naftas como en gasoil.
De acuerdo a los valores observados, los nuevos precios por litro son los siguientes:
- Infinia (nafta premium): $2244
- Súper: $2061
- Infinia Diesel: $2292
- Diesel 500: $2244
El ajuste se enmarca en la dinámica habitual del sector, donde influyen variables como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos internos de producción y distribución.
Los surtidores no dan tregua: segundo aumento de combustibles en menos de 24 horas en Las Flores
Este incremento vuelve a generar preocupación entre los consumidores, especialmente en un contexto donde el combustible impacta de manera directa en el transporte, la logística y, en consecuencia, en el precio de bienes y servicios.
Se espera que en los próximos días otras petroleras acompañen la actualización, manteniendo la tendencia de ajustes periódicos en los surtidores.
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