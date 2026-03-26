El combustible en Las Flores ya supera los $2.000 por litro

Tras las subas acumuladas durante el mes de marzo, el precio de los combustibles en Las Flores ya supera los 2.000 pesos por litro en las estaciones de servicio.

En la estación de servicio YPF de la ciudad, los nuevos valores reflejan el impacto de los recientes incrementos que se aplicaron en todo el país.

De acuerdo a los precios exhibidos en los surtidores, el Diesel 500 tiene un valor de $2.201 por litro, mientras que el Infinia Diesel se comercializa a $2.246.

En cuanto a las naftas, la nafta Súper se ubica en $2.021 por litro, mientras que la Infinia alcanza los $2.199.

Las subas registradas durante marzo continúan presionando sobre el costo del transporte y la movilidad diaria, en un contexto en el que el precio de los combustibles mantiene una tendencia de actualización periódica a nivel nacional.