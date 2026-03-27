Capital Federal
El Gobierno habilitó agregar más bioetanol en las naftas para frenar la suba de precios
Lo decidió la Secretaría de Energía con el objetivo de atenuar el impacto de la volatilidad internacional en el costo de los combustibles.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En una decisión técnica orientada a mitigar el traslado del precio internacional del petróleo al mercado interno, que ronda el 20% desde que se inició el conflicto en Oriente Medio, el Gobierno nacional modificó este viernes una norma que regula la calidad de los combustibles.
En concreto, la secretaría de Energía modificó una normativa para que las empresas incorporen en forma voluntaria hasta 15% de bioetanol en las naftas. “La medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”, señaló el organismo.
La Resolución 79/2026 elevó el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas al 5,6%. Así las refinadoras podrán incorporar más bioetanol de forma voluntaria.
Según el comunicado oficial, la resolución no modificó el corte obligatorio de bioetanol ni impuso nuevas exigencias a las refinadoras. La intención fue adecuar la normativa vigente para que, si una empresa lo consideraba conveniente, pudiera incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, siempre dentro de los parámetros de calidad establecidos por la regulación.
El combustible en Las Flores ya supera los $2.000 por litro
«En la práctica, esto les da a las refinadoras más flexibilidad para definir la composición de sus combustibles. Si optan por incorporar una mayor proporción de bioetanol, podrán reducir en igual medida la participación del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final», explicó la Secretaría que comanda María Tettamanti.
El precio de las naftas en la mira
La decisión permitirá a las refinadoras definir la composición de sus combustibles. Si optaban por incorporar una proporción mayor de bioetanol, podían reducir la presencia del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final. El contenido de oxígeno en las naftas está directamente relacionado con el porcentaje de bioetanol incorporado, por lo que la actualización del parámetro resultó necesaria para habilitar mezclas superiores de bioetanol “sin afectar las especificaciones de calidad”.
La tensión geopolítica por la guerra en Medio Oriente llevó a, entre otras cosas, encarecer el precio del petróleo. El barril de Brent superó los US$100, lo que inevitablemente impacta en la nafta en Argentina. De hecho, ya acumula un ajuste del 19% este mes, y el valor de la nafta súper en Buenos Aires ya supera a los $2.000.
Asimismo, registró un aumento de hasta 63,6% en el último año, que casi duplicó a la inflación en su acumulado anual, del 33,1%. Sin embargo, la consultora Focus Market elaboró un estudio que revela que el 46,6% del precio que paga el consumidor son impuestos: 41,5% van a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios.
Vuelco de automóvil en camino rural hacia Paraje Harosteguy: una mujer fue asistida y no sufrió heridas de gravedad
Saladillo: un familiar de un infractor gatilló con un revólver contra tres inspectores, sin que se produjera el disparo
Los surtidores no dan tregua: segundo aumento de combustibles en menos de 24 horas en Las Flores
Con la presencia de Blanstein, Kicillof afirmó “La Provincia y los municipios no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”
Las Flores: entre el sábado y el domingo podrían registrarse tormentas fuertes con acumulados superiores a 50 mm
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras