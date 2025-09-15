Connect with us
Aumentaron los combustibles en Las Flores: así quedaron los nuevos precios en YPF

Las Flores

hace 5 horas

Con esta suba, se espera que en las próximas horas el resto de las compañías petroleras también ajusten sus valores, en respuesta al incremento del precio internacional del petróleo Brent, que es la referencia para el mercado argentino.

En la ciudad de Las Flores, los precios en la estación de servicio YPF quedaron de la siguiente manera:

  • Nafta Súper: $1496
  • Infinia: $1717
  • Infinia Diesel: $1649
  • Diesel 500: $1490

