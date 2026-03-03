Subieron los combustibles en Las Flores y se actualizaron los precios en surtidor este martes

Los combustibles registraron este martes un nuevo incremento y volvieron a impactar en el bolsillo de los florenses. La suba se reflejó en todos los productos, con variaciones que rondan entre el 3% y el 4,03% en comparación con los valores exhibidos el lunes.

De acuerdo a los precios observados en surtidor en Las Flores, así quedaron los valores actualizados:

Nafta Súper: $1.745

$1.745 Infinia: $ 1.961

$ 1.961 Diesel 500: $ 1.1870

$ 1.1870 Infinia Diesel: $ 2.008

El mayor impacto porcentual se dio en la nafta Súper y en el Diesel 500, ambos con incrementos superiores al 4%, mientras que las líneas premium registraron subas más moderadas, por debajo del 1,5%.

El ajuste vuelve a generar preocupación en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el transporte y la producción agropecuaria, donde el gasoil representa un insumo clave. Asimismo, el incremento impacta de manera directa en la estructura de costos de servicios y mercaderías, lo que podría trasladarse a precios en las próximas semanas.