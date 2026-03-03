Las Flores
Subieron los combustibles en Las Flores y se actualizaron los precios en surtidor este martes
Los combustibles registraron este martes un nuevo incremento y volvieron a impactar en el bolsillo de los florenses. La suba se reflejó en todos los productos, con variaciones que rondan entre el 3% y el 4,03% en comparación con los valores exhibidos el lunes.
De acuerdo a los precios observados en surtidor en Las Flores, así quedaron los valores actualizados:
- Nafta Súper: $1.745
- Infinia: $ 1.961
- Diesel 500: $ 1.1870
- Infinia Diesel: $ 2.008
El mayor impacto porcentual se dio en la nafta Súper y en el Diesel 500, ambos con incrementos superiores al 4%, mientras que las líneas premium registraron subas más moderadas, por debajo del 1,5%.
El ajuste vuelve a generar preocupación en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el transporte y la producción agropecuaria, donde el gasoil representa un insumo clave. Asimismo, el incremento impacta de manera directa en la estructura de costos de servicios y mercaderías, lo que podría trasladarse a precios en las próximas semanas.
Blanstein encabezó reunión de trabajo y oficializó cambios en Economía, Modernización y áreas sociales
En Las Flores el paro docente tuvo un acatamiento cercano al 95% y no comenzaron las clases en escuelas públicas
Aumentan los DNI, el pasaporte y otros trámites: los nuevos valores
“Cine en la Plaza Sol”: función especial con “Valiente” por el Día Internacional de la Mujer
Gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la Tarifa Social
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras