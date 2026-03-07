Connect with us
Las Flores

Guillermina Gomez sobre el convenio con el CEAMSE: «Votamos con coherencia para avanzar en una solución al problema ambiental»

La edil de Adelante Las Flores se expresó a través de un comunicado oficial en el que sostuvo que la medida representa “una solución para el desastre ambiental que estamos viviendo en nuestra ciudad”. Al mismo tiempo, cuestionó a sectores opositores al señalar: “A los concejales libertarios y sus trolls de redes sociales les decimos que pueden seguir con las operaciones, mintiendo, agrediendo, difamando y subestimando la inteligencia de la gente”.
En la última sesión votamos a favor para avanzar, por fin, en una solución para el desastre ambiental que estamos viviendo en nuestra ciudad.

Lo más fácil y cómodo para nosotros hubiera sido no acompañar este convenio, y evitar cualquier polémica, ya que se hubiera aprobado de todas maneras con los votos del oficialismo.

Pero lo que siempre nos caracterizó a este espacio y a lo que no vamos a renunciar nunca es a la COHERENCIA, entre lo que decimos y lo que hacemos.

Como dijimos en la sesión, esta solución llega tarde, después de muchos años de desidia y mala gestión, y nos va a costar mucho a todos los florenses.

Pero llega para frenar esta tragedia ambiental que está llevando a nuestra ciudad a un estado de contaminación calamitoso, que pone en riesgo la salud de todos nuestros vecinos y en especial de quienes viven en las inmediaciones de la planta y sufren desde hace años este flagelo.

Fuimos los que impulsamos la emergencia ambiental y pusimos este tema en la agenda pública, los que pedimos la declaración de insalubridad para los trabajadores de la planta. No los que los usamos para hacer videos de TikTok.

Por esa razón no vamos a mirar para otro lado, ni vamos a aprovechar como caranchos la posibilidad de sacar un rédito político. Acá esta en juego la salud y la integridad de nuestra comunidad.

A los concejales libertarios y sus trolls de redes sociales les decimos que pueden seguir con las operaciones, mintiendo, agrediendo, difamando y subestimando la inteligencia de la gente, que acá seguiremos con la misma convicción y la misma responsabilidad, trabajando para CONSTRIUIR la ciudad que queremos. No para destruirla.

