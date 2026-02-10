Las Flores
El intendente Fabián Blanstein decidió que los residuos no recuperables serán enviados al CEAMSE
Al día siguiente de asumir en su nuevo cargo, el intendente Fabián Blanstein se dirigió a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de nuestra ciudad y ante la problemática de saturación del relleno sanitario, ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 3, se comunicó con Gustavo Ricardes, Director Ejecutivo del CEAMSE, con la intención de poder solucionar rápidamente esta situación.
Tal es asi que después del Feriado de Carnaval, el jefe comunal firmará un convenio marco y uno específico con las autoridades del organismo, para que las casi 20 toneladas diarias de residuos sólidos domiciliarios no recuperables, sean enviados en camiones especiales hacia la planta del CEAMSE, ubicada en el Partido de Ezeiza.
Luego de la firma, los acuerdos serán enviados al Honorable Concejo Deliberante para su posterior análisis, aprobación y rúbrica final.
Se acerca la fiesta del hospital: el intendente Blanstein se reunió con integrantes de la cooperadora
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, es una empresa pública encargada de la gestión integral de residuos sólidos urbanos que, en su planta del Gran Buenos Aires, recibe los desechos de la ciudad de Buenos Aires y de otros 45 municipios bonaerenses.
Los residuos recuperables como botellas plásticas, de vidrio, cartones, hierros y plásticos, luego de su clasificación, seguirán siendo tratados en la planta de nuestra ciudad.
El objetivo de la firma de estos convenios es poder resolver un tema que ha generado una gran preocupación en la comunidad florense.
Si bien la toma de esta decisión tendrá una erogación económica para el Estado Municipal, el intendente junto a su equipo de trabajo ya planea también la fuente de financiamiento que no incluye aumentos ni tampoco la creación de una nueva tasa.
La firme decisión de resolver esta problemática de los residuos, llevó también al intendente Fabián Blanstein a promover el arribo de las autoridades del Ministerio de Ambiente del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta mañana llegaron a Las Flores Pedro Procopio, Camila Ruggeri, Candela Bucci y Leandro Tactagi, funcionarios que, junto a autoridades locales y tras una reunión previa en el Salón de Audiencias, se dirigieron a la Planta de Tratamiento de Residuos para seguir trabajando en resolver cuestiones vinculadas a mejorar la situación en el lugar.
Tactagi destacó la decisión del intendente municipal de enviar los residuos de rechazo hacia el CEAMSE, un hecho que, según los dichos del funcionario provincial, servirá de manera significativa para poder mejorar las condiciones de la planta local.
El equipo de trabajo del Ministerio de Ambiente se comprometió a contribuir con la Municipalidad de Las Flores para avanzar en la solución de esta problemática, hoy de carácter compleja y estructural, al también poner a disposición al equipo de Modernización de Plantas de Residuos del gobierno bonaerense.
Una toma de decisiones importante de parte del ejecutivo florense que, sin dudas, será beneficiosa para nuestra comunidad.
