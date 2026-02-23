Las Flores
Adelante Las Flores impulsa una colecta solidaria de útiles y ropa escolar
La agrupación Adelante Las Flores lanzó una campaña solidaria destinada a recolectar útiles escolares y ropa en buen estado para acompañar a familias de la ciudad en el inicio del ciclo lectivo.
Bajo la consigna “Contamos con vos”, la iniciativa busca reunir mochilas, cuadernos, lápices, guardapolvos, zapatillas y distintas prendas escolares que puedan ser reutilizadas por niños y niñas que lo necesiten.
Desde la organización señalaron que quienes deseen colaborar pueden enviar un mensaje a través de Instagram a la cuenta @adelante.lasflores para coordinar la entrega o el retiro de las donaciones.
“Adelante Las Flores” convoca a una reunión con emprendedores locales en el Comité Radical
La propuesta apunta a fortalecer el espíritu solidario de la comunidad florense y brindar una ayuda concreta en un momento clave del año para muchas familias.
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras