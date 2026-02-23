Adelante Las Flores impulsa una colecta solidaria de útiles y ropa escolar

La agrupación Adelante Las Flores lanzó una campaña solidaria destinada a recolectar útiles escolares y ropa en buen estado para acompañar a familias de la ciudad en el inicio del ciclo lectivo.

Bajo la consigna “Contamos con vos”, la iniciativa busca reunir mochilas, cuadernos, lápices, guardapolvos, zapatillas y distintas prendas escolares que puedan ser reutilizadas por niños y niñas que lo necesiten.

Desde la organización señalaron que quienes deseen colaborar pueden enviar un mensaje a través de Instagram a la cuenta @adelante.lasflores para coordinar la entrega o el retiro de las donaciones.

La propuesta apunta a fortalecer el espíritu solidario de la comunidad florense y brindar una ayuda concreta en un momento clave del año para muchas familias.