Las Flores
Guillermina Gómez: “Hicimos una buena elección con boleta corta”
En el marco de las elecciones legislativas 2025, la candidata de Adelante Juntos – Unión Cívica Radical, Guillermina Gómez, compartió sus sensaciones luego de confirmar su ingreso al Honorable Concejo Deliberante de Las Flores.
“Estamos contentos, la verdad que hemos hecho una buena elección. Nosotros teniendo en cuenta que vamos con una boleta corta, donde no tenemos el arrastre de Nación ni de Provincia, ni de Milei ni de Kicillof, así que estamos contentos”, expresó Gómez tras conocerse los resultados.
La dirigente destacó el respaldo de los votantes: “Son 2.800 personas que nos eligen, que eligieron nuestra propuesta. Vamos a seguir trabajando, yo voy a entrar como concejal, así que mi compromiso es con todos los ciudadanos de llevar lo que fuimos construyendo y conociendo durante este mes al Concejo Deliberante”.
El ascenso de La Libertad Avanza y el retroceso radical en Las Flores
Con este resultado, Gómez se convierte en la representante radical dentro del cuerpo legislativo, en un escenario donde el oficialismo retuvo la mayoría y La Libertad Avanza consolidó su crecimiento como segunda fuerza local.
