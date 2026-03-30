Las Flores
A mediados de abril, el CEAMSE comenzará a retirar los residuos acumulados en la planta urbana de Las Flores
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Durante quince o veinte días consecutivos, dos vehículos de gran porte de la compañía estatal Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), que partirán diariamente desde Buenos Aires, arribarán a Las Flores para trabajar en el mejoramiento de la planta de residuos sólidos urbanos que se encuentra ubicada en el sector sur de la ciudad, a la vera de la Ruta Nacional N° 3.
El acuerdo firmado por la Municipalidad de Las Flores, por la decisión política tomada por el intendente Fabián Blanstein, que mereció también la aprobación por mayoría del Concejo Deliberante, llevará a qué a lo sumo en 20 días, la firma retire el total de los residuos de desecho que por su volumen han colapsado las tres celdas construidas allí y que son visibles para cada persona que transita por el lugar. Una vez finalizada la tarea inicial, quienes pasen por la planta de residuos, podrán observar un gran montículo de tierra que con posterioridad será parquizado, un hecho que también mejorará la calidad laboral de los trabajadores municipales que desempeñan tareas en este espacio, como así también será importante para los vecinos que viven en las inmediaciones.
El pasado sábado al mediodía, el intendente Fabián Blanstein, quien estuvo acompañado por funcionarios del departamento ejecutivo y por el presidente del Concejo Deliberante Fernando Muñiz, recibieron en la planta de residuos sólidos urbanos a Gustavo Ricardes, Leonardo Maseira y Fernando Islas Casares, tres altos directivos del CEAMSE, quienes además de asesorar al jefe comunal en cuestiones técnicas y operativas, se mostraron muy predispuestos para iniciar cuanto antes los trabajos de mejoramiento antes mencionado. Además del acuerdo firmado por las partes, el buen vinculo ya gestado por el jefe comunal con las autoridades de este organismo del estado argentino, que recibe también los residuos de otras cuarenta ciudades de la provincia de Buenos Aires, abrió un camino para realizar en un futuro no muy lejano proyecciones conjuntas que sin dudas serán muy beneficiosas para nuestra comunidad.
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