El intendente Fabián Blanstein firmó el acuerdo con el CEAMSE para enviar a Buenos Aires los residuos no recuperables.

Ayer por la tarde, justo a las 17 horas 15 minutos, en la sede del CEAMSE ubicada en la calle Amancio Alcorta al 3000 de la Capital Federal, el intendente de Las Flores Fabián Blanstein, puso su rúbrica para que todos los residuos de desecho, que no pueden ser recuperados en la planta de tratamiento de residuos sólidos local, sean trasladados semanalmente en camiones hacia una de las plantas que el organismo estatal posee en el Partido de Ezeiza.

Mediante este anunciado acuerdo, un hecho significativo que formó parte de las primeras medidas que tomó el jefe comunal ni bien asumió su cargo de manera oficial el 26 de enero pasado, no solo se solucionaría el tema central de los residuos que no pueden ser tratados en la planta ubicada a la vera de la Ruta 3.

Este convenio con el CEAMSE hará también que se resuelva mejorar las condiciones de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Existirán además mayores posibilidades para allanar la labor de los trabajadores que cumplen funciones allí, debido a que se ha planificado que en la zona hoy de desechos, donde la celda mayor de relleno sanitario se encuentra saturada, en un futuro no muy lejano este lugar pueda transformarse en zona parquizada.

El acuerdo que Fabián Blanstein firmó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Claudio Tapia, titular de la empresa pública Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, para que pueda hacerse efectivo, deberá luego ser aprobado en el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

Precisamente en su viaje de ayer por la tarde, Blanstein estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante local Fernando Muñiz, cuya presencia fue también una manera de mostrar importantes señales para fortalecer este convenio que será muy beneficioso y que resolverá en parte y de manera rápida, una problemática que necesita una inminente solución.

Si el acuerdo logra ser convalidado por el cuerpo legislativo, vehículos contratados por el municipio vendrán a Las Flores a llevarse los desechos no recuperables.

El resto de los residuos sólidos como cartones, hierros, plásticos y botellas de vidrio, seguirán siendo separados en la planta de tratamiento de la Ruta 3.

Es importante también mencionar que, si finalmente el gobierno municipal de Las Flores logra sellar definitivamente este acuerdo, Las Flores integrará el grupo de los cuarenta distritos bonaerenses que envían semanalmente sus residuos desechables al CEAMSE.