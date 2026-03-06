Las Flores
El Concejo aprobó el convenio con CEAMSE con votos del oficialismo y Adelante Juntos para la disposición final de los residuos
El Concejo Deliberante aprobó anoche, por mayoría, el convenio firmado entre el Departamento Ejecutivo municipal y el CEAMSE para el retiro y la disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en la ciudad.
La iniciativa contó con el acompañamiento de los concejales del oficialismo y del bloque Adelante Juntos, mientras que desde La Libertad Avanza manifestaron su rechazo y votaron en contra. Desde ese espacio argumentaron que el acuerdo representa “una solución transitoria” y plantearon dudas sobre algunos puntos del convenio, al considerar que no resolvería de manera definitiva la problemática de los residuos.
Cabe señalar que, antes de la sesión extraordinaria realizada anoche, los concejales mantuvieron un encuentro con funcionarios del Ejecutivo municipal. En la reunión participaron Javier Di Giano, del área de Legales; Javier Arreyes, secretario de Obras Públicas; y Analía Lorenzo, directora de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Durante el intercambio, los funcionarios brindaron detalles sobre el alcance del acuerdo con el CEAMSE y respondieron las consultas de los distintos bloques.
El intendente Fabián Blanstein firmó el acuerdo con el CEAMSE para enviar a Buenos Aires los residuos no recuperables.
Tras la aprobación del convenio, desde el Ejecutivo indicaron que en los próximos meses comenzarían a observarse cambios en el estado de la planta local. Entre las primeras acciones previstas se encuentra el retiro de parte de los residuos acumulados, lo que permitiría reducir las grandes acumulaciones visibles actualmente y avanzar en tareas de relleno que, a futuro, posibilitarían el desarrollo de un espacio parquizado en el lugar.
