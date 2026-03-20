Recta final para las 38 viviendas del barrio “Raúl Alfonsín” con un 99% de avance

La Municipalidad de Las Flores informa que el proyecto habitacional correspondiente a las 38 viviendas, en la continuidad del Barrio “Pte. Raúl Alfonsín”, se encuentra en su etapa final y ya alcanza un avance del 99% de ejecución.

En este marco, equipos municipales continúan trabajando en el predio con el objetivo de garantizar que el barrio cuente con la totalidad de la infraestructura y los servicios necesarios para su finalización y posterior adjudicación.

Actualmente, las tareas se centran en la consolidación del entorno y la accesibilidad, donde personal de la Secretaría de Obras Públicas lleva adelante trabajos con maquinaria pesada —entre ellas motoniveladoras y retroexcavadoras— para la apertura, mejora y mantenimiento de caminos, así como también la construcción de veredas.

En relación a los servicios básicos, se están ejecutando las últimas conexiones de gas y cloacas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de las redes. Asimismo, se avanza en la infraestructura eléctrica mediante la instalación de un nuevo transformador, tarea que se realiza de manera articulada con la Cooperativa Eléctrica local para garantizar la potencia necesaria en el sector.

Adjudicación y políticas habitacionales

Una vez finalizada la obra, el proceso administrativo de entrega, sorteos y definición de políticas habitacionales – cuya información se dará a conocer en los tiempos correspondientes – es llevado adelante por la Secretaría de Desarrollo Humano, área que mantiene un trabajo articulado con el Instituto Provincial de la Vivienda, desde donde se supervisa el proyecto.

Cabe destacar que estas unidades están destinadas a familias de Las Flores que acrediten una residencia prolongada en la ciudad, reafirmando el compromiso con el arraigo y el acceso a la vivienda para los vecinos de la comunidad.