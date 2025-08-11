La Plata
«Programa Completar»: Provincia impulsa la finalización de viviendas abandonadas por Nación
Se trata de 900 casas en 21 municipios con una inversión de $20 mil millones.
En medio de la paralización de la obra pública, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis dio detalles del Programa Completar, una iniciativa destinada a finalizar las viviendas abandonadas por Nación.
Se estima que son alrededor de 16.000 viviendas con distintos grados de avance en la provincia de Buenos Aires que fueron abandonadas (algunas estaban al 95%). Batakis detalló que la Provincia realizó un análisis del estado financiero y físico de estas construcciones para «que nosotros podamos retomarlas«.
“Nos llevó muchos meses de ingeniería legal hacernos cargo y en la actualidad son 33 proyectos en 21 municipios», que incluyen «aproximadamente 900 casas que vamos a terminar con una inversión de $20 mil millones”.
En este contexto, explicó que “cuando Nación decide eliminar toda la obra pública, lo que está concretando es el envío de un misil contra el desarrollo y el futuro de todos los argentinos”.
Frente a esto, relató que “el gobernador nos puso como objetivo no frenar la obra pública” y tal es así que “estamos en un récord de viviendas con recursos propios en la provincia, que son 8.000 viviendas”.
