Taekwon Do: Naira Garay y Francisco Menéndez compitieron en Rosario

La Secretaria de Deportes y Cultura hace mención a la participación de Naira Garay y Francisco Menéndez en el Torneo de Taekwondo Do, que se llevó a cabo en Rosario, Santa Fe, con la organización de la Escuela OIAT.

Los jóvenes florenses (practicantes Primer Dan), que el mes que viene competirán en el Mundial a realizarse en Puerto Rico, tuvieron un gran desempeño al ocupar ambos la tercera ubicación en combate y formas.

Los deportistas fueron acompañados por sus padres, su instructor directo Cristian Amatriain y el profesor Alejandro Menant, también colega de la misma Escuela (Asociación General San Martín).