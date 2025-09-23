Las Flores
Taekwon Do: Naira Garay y Francisco Menéndez compitieron en Rosario
Los jóvenes florenses (practicantes Primer Dan), el mes que viene competirán en el Mundial a realizarse en Puerto Rico.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Secretaria de Deportes y Cultura hace mención a la participación de Naira Garay y Francisco Menéndez en el Torneo de Taekwondo Do, que se llevó a cabo en Rosario, Santa Fe, con la organización de la Escuela OIAT.
Los jóvenes florenses (practicantes Primer Dan), que el mes que viene competirán en el Mundial a realizarse en Puerto Rico, tuvieron un gran desempeño al ocupar ambos la tercera ubicación en combate y formas.
Los deportistas fueron acompañados por sus padres, su instructor directo Cristian Amatriain y el profesor Alejandro Menant, también colega de la misma Escuela (Asociación General San Martín).
Taekwon-Do: Naira Garay y Cristian Amatriain en Urbana FM 92.7
Corte programado de energía para mañana martes
Ruta 3: el reclamo se intensifica y Azul prepara un amparo contra la decisión de frenar la Autovía
Formación en IA y Ciencia de Datos: Las Flores proyecta su futuro en la economía del conocimiento
Quinto aumento de la nafta en menos de un mes: Así quedaron los precios en Las Flores
Taekwon Do: Naira Garay y Francisco Menéndez compitieron en Rosario
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras