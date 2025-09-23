Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Taekwon Do: Naira Garay y Francisco Menéndez compitieron en Rosario

Las Flores

Taekwon Do: Naira Garay y Francisco Menéndez compitieron en Rosario

Los jóvenes florenses (practicantes Primer Dan), el mes que viene competirán en el Mundial a realizarse en Puerto Rico.
Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La Secretaria de Deportes y Cultura hace mención a la participación de Naira Garay y Francisco Menéndez en el Torneo de Taekwondo Do, que se llevó a cabo en Rosario, Santa Fe, con la organización de la Escuela OIAT.

Los jóvenes florenses (practicantes Primer Dan), que el mes que viene competirán en el Mundial a realizarse en Puerto Rico, tuvieron un gran desempeño al ocupar ambos la tercera ubicación en combate y formas.

Los deportistas fueron acompañados por sus padres, su instructor directo Cristian Amatriain y el profesor Alejandro Menant, también colega de la misma Escuela (Asociación General San Martín).

Te puede interesar:

Taekwon-Do: Naira Garay y Cristian Amatriain en Urbana FM 92.7

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.