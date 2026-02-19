La CGT Regional Las Flores convoca a reunión en Plaza Mitre para debatir la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Las Flores convocó a los gremios adheridos a la CGTRA y a sindicatos hermanos a participar de una reunión abierta que se realizará este jueves a las 20:30 horas en Plaza Mitre.

Según se informó a través de un comunicado firmado por el delegado regional Hernán Patronelli, el encuentro tendrá como objetivo debatir públicamente sobre la Reforma Laboral, a la que califican como “nefasta”.

Desde la central obrera invitaron a trabajadoras y trabajadores a sumarse a la convocatoria para expresar su postura y participar del intercambio en torno a la iniciativa que genera amplio debate a nivel nacional.

La actividad se enmarca en las acciones impulsadas por el movimiento sindical en rechazo a la reforma y busca generar un espacio de discusión y reflexión en el ámbito local.