El equipo +60 femenino de Los Fénix se consagró campeón argentino de Newcom en Entre Ríos

Las Flores

El equipo +60 femenino de Los Fénix se consagró campeón argentino de Newcom en Entre Ríos

hace 5 horas

La categoría +60 femenino de “Los Fénix”, equipo que pertenece a la Secretaría de Deportes y Cultura, obtuvo el Campeonato Argentino de Newcom que se disputó en San José, Entre Ríos, organizado por FeVA (Federación de Voleibol Argentino).

Las dirigidas por el profesor Aldo Tobio, que venían de ser campeonas en Viedma, vencieron en la final 2 a 0 a Indomables de CABA y de esta manera obtuvieron una plaza para participar en el Torneo Sudamericano del próximo año, al igual que la división +40.

